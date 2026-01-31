Война в Украине / © Getty Images

Купянск-Узловой находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

Как отмечают аналитики, подтверждением стабильной ситуации в поселке есть ежедневные видео публикуемые украинским военнослужащим. На кадрах видно, что он свободно передвигается по центру населенного пункта без бронежилета и каски.

Сообщается, что время от времени в Купянск-Узловой все же пытаются проникнуть малые группы противника.

Отмечается, что эти подразделения действуют из района Песчаного и пытаются инфильтрироваться в поселок вдоль железнодорожного пути.

В то же время, аналитики подчеркивают, что такие группы оперативно обнаруживают и уничтожают. Подобные действия происходят относительно часто, однако они необходимы для предотвращения дальнейшего накопления сил противника в населенном пункте.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Мы ранее информировали, что украинские войска удерживают позиции в районе Орехово-Василовки, информация распространена в отдельных украинских информационных ресурсах о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом недостоверной.