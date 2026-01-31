- Дата публикации
Купянск-Узловой под полным контролем Сил обороны — DeepState
Поселок Купянск-Узловой Харьковской области полностью контролируется Силами обороны Украины, несмотря на попытки противника проникать в малые группы.
Купянск-Узловой находится под полным контролем Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
Как отмечают аналитики, подтверждением стабильной ситуации в поселке есть ежедневные видео публикуемые украинским военнослужащим. На кадрах видно, что он свободно передвигается по центру населенного пункта без бронежилета и каски.
Сообщается, что время от времени в Купянск-Узловой все же пытаются проникнуть малые группы противника.
Отмечается, что эти подразделения действуют из района Песчаного и пытаются инфильтрироваться в поселок вдоль железнодорожного пути.
В то же время, аналитики подчеркивают, что такие группы оперативно обнаруживают и уничтожают. Подобные действия происходят относительно часто, однако они необходимы для предотвращения дальнейшего накопления сил противника в населенном пункте.
Ранее сообщалось, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате стратегически важного поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.
Мы ранее информировали, что украинские войска удерживают позиции в районе Орехово-Василовки, информация распространена в отдельных украинских информационных ресурсах о якобы полном контроле российских войск над населенным пунктом недостоверной.