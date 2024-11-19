Купянское направление: "мясные штурмы" РФ приводят к большим потерям

Потери врага на этом направлении идут на сотни, а уничтоженная техника – на десятки.

На Купянском направлении продолжаются активные боевые действия, где российские оккупанты используют тактику штурмов малыми группами. Однако такие атаки, которые военные называют "мясными штурмами", приводят к значительным потерям среди личного состава противника.

Об этом рассказал пресс-офицер Луганского пограничного отряда-бригады "Месть" Виктор Пономарев в эфире Общественного радио.

По словам военного, потери врага на этом направлении идут на сотни, а уничтоженная техника – на десятки. Обычно группы окупантов состоят из пяти человек, из которых часть сдается в плен, другие получают ранения или погибают.

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В то же время, россияне не прекращают попыток захватить украинские территории, используя артиллерию, минометы, дроны и авиацию. Купянск постоянно страдает от авиаударов, а FPV-дроны врага часто атакуют транспортные средства.

Пономарев отметил, что несмотря на высокие огневые насыщения со стороны оккупантов, украинские силы эффективно противодействуют и отвечают ударами. Ситуация на Купянском направлении пока что стабилизировалась, хотя боевые действия продолжаются.

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Напомним, что по словам командира батальона ударника беспилотников "Ахиллес" Юрия Федоренко, у россиян был план до 1 ноября захватить Купянск-Узловой и левобережье Купянщины, но этот план провалился.