Купянское направление: военный оценил тактику и потери врага

В Купянщине ситуация очень сложная. Это связано с тем, что врагу определяли задачу до 1 ноября овладеть Купянским Левобережным и Купянским Узловым. Противник не смог выполнить эту задачу, далее были перенесены сроки к Новому году. Как следствие, к противнику приезжало их руководство, проверявшие личный состав российские оккупационные генералы ставили в строй всех, кто может держать в руках оружие.

Об этом сказал командир Батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр им. кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко.

Враг давит, однако ВСУ удерживают территорию

По словам Федоренко, также прилагались дополнительные резервы как техники, так и живой силы для того, чтобы наращивать усилия и попытаться все-таки выполнить поставленную задачу к Новому году. Сегодня противника в Купянске Левобережном и Купянске Узловом нет, несмотря на постоянные попытки туда пройти.

"Если говорить о "клине", который противник организовал в населенный пункт Кругляковка (это ниже по течению), — в направлении Колесниковки движение врага полностью приостановлено. Последний месяц противник успеха не имеет. Более того, из Колесниковского леса Силам обороны почти в полной мере удалось выбить врага. Если говорить о территориях вниз по течению еще — Загрызовое и направление Лозовой — там противник за последний период имел частичные успехи, но также на текущий момент приостановлен", — отметил военный.

Тактика противника – это "броня", объясняет Федоренко, то есть бронированная техника, применяемая им в количестве от 5 до 20 единиц в моменте. Впереди движется танк с тралом, задача которого – снять минные заграждения. Остальные машины прикрывают огневой мощью своих пушек, а также тяжелокалиберных пулеметов, сверху которых расположена штурмовая пехота от пяти пехотинцев. То есть за один раз противник может перемещать 30-50 пехотинцев. Задача состоит в том, чтобы максимально быстро дойти до передней линии боестолкновения или прорвать наши боевые порядки, спешить пехоту, оттянуть технику. Пехота перегруппировывается и затем пытается выбивать Силы обороны с занимаемых позиций.

"Последние два штурма, которые совершал противник, привели к тому, что враг потерял после первого штурма 50% своей техники. Вся живая сила была уничтожена в течение 3,5 часов. Это более 40 пехотинцев, которым удалось спешиться", — подчеркнул командир.

Второй накат противника, добавляет он, – это 5 единиц техники:

4 из них сжег батальон "АХИЛЛЕС", штурмовая пехота была уничтожена частично еще на подступах. На самой бронемашине были удачные "залеты"

остальные были добиты при попытке занять исходные позиции.

"Поэтому более чем динамично, но так или иначе совместной работой удается достаточно активно не просто срывать противнику сроки продвижения, но и удерживать нашу землю", — заключил Федоренко.

Как отмечалось, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 26 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 2 средства ПВО, 183 БПЛА оперативно-тактического уровня, 110 автомобилей и единицу специальной техники.

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