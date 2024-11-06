Курахово может оказаться в окружении российских войск — спикер 33-й бригады

Город Курахово Донецкой области может попасть в окружение российских оккупационных войск, наступающих с трех сторон.

Об этом сообщил пресс-офицер 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, войска РФ продвинулись на некоторых участках, в том числе имели успехи в зоне ответственности 33-й бригады.

"Силы обороны, стоящие на кураховском направлении, выполняют боевые задания до тех пор, пока не будет других приказов. Оценить вопрос выхода я пока не могу, но ситуация действительно сверхсложная", — подчеркнул Войтенко.

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Спикер 33-й бригады отметил, что по сравнению с летом этого года ситуация у Курахово изменилась довольно быстро.

В Курахово многоквартирная застройка и частный жилой сектор ежедневно подвергаются обстрелам российской авиации и ствольной артиллерии разных калибров.

Ранее украинский мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне оккупировали село Степановка, расположенное неподалеку от Курахово.

Напомним, в последнее время кафиры усилили давление на Курахово, в том числе по новым направлениям, которые ставят под угрозу логистику в город. Для этого неприятель привлек огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта.

«Люди-одноразовики": враг изменил тактику на Кураховском направлении

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