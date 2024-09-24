Курахово находится по флангам в относительном окружении — 33-й ОМБр

Город Курахово Донецкой области находится по флангам в относительном окружении. Несмотря на это, угрозы захвата города нет.

Об этом заявил и.о. пресс-офицера 33-й ОМБр Назар Войтенков в эфире "Эспрессо".

"Пока Курахово находится по флангам в относительном окружении. Если бы россияне продвинулись дальше на Угледарском и Покровском направлениях, то у них была бы действительно возможность зайти в тыл и закрыть в кольцо город Курахово. Но сейчас, благодаря Силам обороны, им это не удается", – подчеркивает Войтенков.

По его словам, на этом участке фронта в течение последних нескольких дней удалось за два дня уничтожить более 16 единиц техники и более 60 военных личного состава россиян.

"Согласно комментариям офицера 15-й бригады, которая действует на Покровском направлении, там удалось остановить россиян. Они никуда дальше не идут. Так же здесь. Мы их остановили, и ни один их штурм не был успешным. Они просто погибают в полях", – говорит Войтенков.

Как сообщал аналитик Forbes Дэвид Акс, 72-я ОМБр в Угледаре оказалась под угрозой оцепления. Почти два года бойцы обороняют город. За это время военные истощились.

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