"Курахово оцеплено уже на 70%": военный эксперт ответил, что может изменить ситуацию

Россияне могут полностью оцепить город Курахово Покровского района Донецкой области. Ситуация изменится только в том случае, если у врага закончатся ресурсы, и он не сможет наступать, а Украина перебросит туда больше своих ресурсов, чтобы сопротивляться.

Об этом заявил военный эксперт Иван Ступак в интервью РБК-Украина.

По его словам, ситуация может улучшиться, только если на этом участке фронта произойдут существенные изменения, а именно, если у россиян закончатся ресурсы и они не смогут наступать.

"Большая угроза есть. Курахово оцеплено уже на 70%, а может больше. Я предполагаю, что срок пребывания там наших военных измеряется неделями. Это при условии, если не изменится ситуация кардинально с нашей стороны или российской", — сказал он.

Ступак добавил, что Украине нужно будет перебросить туда больше своих ресурсов, чтобы сопротивляться врагу.

"Но, мне кажется, в той ситуации, которая есть, мы в течение нескольких недель должны выйти из города", — выразил свое мнение Ступак.

Напомним, как в городе Часов Яр, так и в Курахово — стратегически важных населенных пунктах в Донецкой области, идут ожесточенные бои.

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