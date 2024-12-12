Курахово остается целью вражеского наступления: сколько военных РФ привлекла к захвату города

Курахово является стратегическим приоритетом для начала наступления на Покровск.

Оккупация города Курахово является ключевой целью российских войск, ведь позволяет быстро захватить Покровск.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Россияне могут использовать индустриальный потенциал Покровска для дальнейших операций по направлению Славянска или Днепропетровщины. Поэтому, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, оккупанты не будут уничтожать город.

"Захват разрушенного города значительно усложнит проведение боевых действий и организацию войск, поэтому враг надеется занять Покровск в относительно целом состоянии, чтобы использовать его инфраструктуру", — сказал он.

Курахово-Покровск: сколько российских военных сосредоточено на направлении

Около 100–150 тыс. вражеских военных, из которых около 40 тыс. привлечены к наступлению на Курахово, сконцентрированы на этом направлении фронта.

Напомним, российские захватчики стремятся захватить Курахово и Кураховское водохранилище, чтобы создать себе плацдарм для наступления на Покровск, который они собираются захватывать штурмами. Поэтому Кураховское водохранилище имеет для россиян большую важность, чем сам город.

Тимочко отметил, что сейчас там идут ожесточенные бои. Враг активно продвигается и пытается закрепиться на северном берегу водохранилища. Пока российские войска не контролируют Курахово и близлежащие территории, их наступление на Покровск будет существенно усложнено.

"Враг надеется по водохранилищу и городу построить линию обороны флангов, но дальше продвигаться будет сложно, особенно с наступлением зимы и коротким световым днем. Однако они, скорее всего, попытаются наступать на Покровск, промышленный город", — отметил он.

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