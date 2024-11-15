Курахово под угрозой окружения: эксперт проанализировал ситуацию

Он отметил, ситуация в городе становится все более напряженной.

Курахово находится под серьезной угрозой, и ситуация в городе становится все более напряженной.

Об этом рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью OBOZ.UA.

Ступак оценивает вероятность оцепления Курахового на 60-70% и считает, что город может быть потерян в ближайшие 20-30 дней.

"Россияне видят – ага! Здесь может быть результат! Поэтому навалимся сюда, добьемся результата, а потом будем помогать на других направлениях. Это примитивный подход, но все-таки он работает", — заявил эксперт.

Он добавил, что враг сейчас сосредоточится на Курахово, ведь здесь можно добиться быстрого результата, а за такими достижениями всегда стоят звания, погоны, должности и награды, на которые россияне очень лакомы.

Напомним, аналитики Deep State сообщали, что врагу осталось менее 6 км, чтобы замкнуть окружение ВСУ к югу от Курахового.

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