Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курахово: враг контролирует основную часть территории города – военный обозреватель

Курахово: враг контролирует основную часть территории города – военный обозреватель

Исключение для врага в Курахово — подходы к ТЭС с востока и юго-востока / Фото: Associated Press

Следующим шагом врага будет подготовка к штурму Кураховской ТЭС.

Курахово фактически враг контролирует основную часть территории города, всю многоквартирную застройку и почти весь частный сектор.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Исключение – подходы к ТЭС с востока и юго-востока. Там еще храним буферную зону в виде полосы остатков частных домов.

Следующим шагом врага будет подготовка к штурму Кураховской ТЭС.

"Я не знаю, сколько там удастся стоять, учитывая, что единственная дорога для ухода скоро может быть перерезана. Поэтому запомните две точки – Дачное и ТЭС. Это фактически последние рубежи обороны кураховского направления. Все остальное уже не имеет особого смысла", — говорится. в сообщении эксперта.

Ранее военный журналист раскритиковал возведение Генштаба ВСУ по Кураховому. Он считает, что эти данные ложны.

Читайте также:

Драпатий выдал, как сохранить Курахово и остановить продвижение противника

Драпатий выдал, как сохранить Курахово и остановить продвижение противника

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация