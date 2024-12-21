Курахово: враг контролирует основную часть территории города – военный обозреватель

Следующим шагом врага будет подготовка к штурму Кураховской ТЭС.

Курахово фактически враг контролирует основную часть территории города, всю многоквартирную застройку и почти весь частный сектор.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

Исключение – подходы к ТЭС с востока и юго-востока. Там еще храним буферную зону в виде полосы остатков частных домов.

Следующим шагом врага будет подготовка к штурму Кураховской ТЭС.

"Я не знаю, сколько там удастся стоять, учитывая, что единственная дорога для ухода скоро может быть перерезана. Поэтому запомните две точки – Дачное и ТЭС. Это фактически последние рубежи обороны кураховского направления. Все остальное уже не имеет особого смысла", — говорится. в сообщении эксперта.

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Ранее военный журналист раскритиковал возведение Генштаба ВСУ по Кураховому. Он считает, что эти данные ложны.

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