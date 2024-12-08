"Кураховский карман": Бунятов "Осман" сообщил о риске оцепления украинских бойцов

Для россиян Успеновка сейчас в приоритете в этом направлении.

На двух боевых машинах пехоты (БМП) враг штурмовал окрестности Успеновки, так называемый Кураховский карман, пехота была полностью уничтожена, техника смогла выйти из-под огня.

Об этом сообщил командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"Сегодня на 2 БМП "пи**ры" снова заскочили на окраину Успеновки (Кураховский карман), пехота была полностью уничтожена, техника смогла выйти из-под огня", — написал Бунятов.

Захват этого населенного пункта, по словам "Османа", перспективен для дальнейшего окружения наших сил в "кармане".

"Поэтому враг ставит его в приоритет и наращивает резервы для новых штурмовых действий", – сказал Бунятов.

Напомним, в Генштабе также сообщили об интенсивности атак противник на Кураховском направлении. По состоянию на 8 декабря там зафиксировали 42 боестолкновения. Атаки противника отражались бойцами ВСУ вблизи Солнцевки, Зари, Курахового, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, Разлива, Старых Тернов, Дачного и Нескучного.

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