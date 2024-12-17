Кураховское направление сыпется: в ВСУ сообщили об отсутствии усиления пехоты

Кураховское направление постепенно сыпется, враг перетащил туда часть резервов из Покровского.

Об этом сообщил Станислав Бунятов "Осман", командир взвода 24ОШБ "Айдар".

Основной акцент делают на прорывах линий техникой, отрезании позиций и образовании так называемых "клещей".

"Наша пехота уже устала, бои 24/7, заменять и усиливать почти не кем, по снарядам на арту и минометы ситуация тоже не очень", — заявил он.

Напомним, по заявлению Генштаба по состоянию на 17 декабря самая сложная ситуация сложилась на Лиманском и Покровском направлениях. Там ведутся бои. На Гуляйпольском направлении противник не предпринимал активных действий, в Приднепровском направлении атака врага была безуспешной.

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