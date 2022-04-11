Кураторами были Кобзон и Зюганов: СБУ показала допрос агента РФ, работавшего в администрации президента

Кураторами были Кобзон и Зюганов: СБУ показала допрос агента РФ, работавшего в администрации президента

Российский агент рассказал о работе на агрессора.

СБУ задержала российского агента, ранее работавшего в администрации президента. Он заявил, что в 2014 году скрылся из Украины, а его кураторами были депутаты российской Госдумы Кобзон и Зюганов.

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Об этом говорится в видео допроса, опубликованном СБУ.

С помощью российских спецслужб предатель трудоустроился в департамент внешней политики АП, занимавшийся европейской интеграцией Украины. Там он получал секретную информацию и передавал врагу. Затем он работал в ВСУ.

С начала широкомасштабного вторжения в Украину российская разведка поставила перед агентом новые задачи: собирать информацию о силовых структурах, сведения о новейших образцах оружия и военной техники. Коллаборанта задержали в Донецкой области. Также предатель рассказал, что занимался вербовкой бывших украинских военных, политиков и переселенцев из Донбасса.

"Во время допроса агент подробно рассказал о том, какие указания он получал от врага, предоставил информацию о интересовавших россиян лицах, а также персональные данные известных ему членов агентурной сети РФ в Украине. В настоящее время с ним проводятся соответствующие мероприятия для установления всей цепочки государственных предателей и коллаборантов, работающих на врага", — говорится в сообщении СБУ.

Вражескому агенту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, на границе Харьковской и Донецкой областей сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего сотрудника администрации президента Украины. Следствие считает его агентом российских спецслужб, рассказал начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин в интервью 11 апреля.

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