Курение убивает: возле Волчанска дрон атаковал оккупанта во время "перекура" — видео

Пограничники показали, как уничтожают россиян в Харьковской области.

Пограничники атаковали российских оккупантов под Волчанском на Харьковщине с помощью дрона.

Видео показала пресс-служба ГПСУ.

Так, неподалеку от Волчанска аэроразведки пограничников отследила пребывание вражеских сил в одном из сооружений. Для поражения цели вылетел дрон-камикадзе.

"С задачей справился, более того – досталось не только вернувшемуся из перекура захватчику, но и его приспешникам, прятавшимся в здании", - добавили пограничники.

Напомним, волонтер рассказал о ситуации в Волчанске: "Там просто лежат трупы гражданских".

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