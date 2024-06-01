Курение убивает: возле Волчанска дрон атаковал оккупанта во время "перекура" — видео

Пограничники показали, как уничтожают россиян в Харьковской области.
Пограничники атаковали российских оккупантов под Волчанском на Харьковщине с помощью дрона.
Видео показала пресс-служба ГПСУ.
Так, неподалеку от Волчанска аэроразведки пограничников отследила пребывание вражеских сил в одном из сооружений. Для поражения цели вылетел дрон-камикадзе.
"С задачей справился, более того – досталось не только вернувшемуся из перекура захватчику, но и его приспешникам, прятавшимся в здании", - добавили пограничники.
Напомним, волонтер рассказал о ситуации в Волчанске: "Там просто лежат трупы гражданских".
Читайте также ведущие новости дня:
- Ракетная атака по Киеву: эксперт предупредил о новой угрозе и опасности "Искандер-К"
- ТЦК отказывает в гарантированной отсрочке от мобилизации: адвокат рассказала об алгоритме действий
- Самая старшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали