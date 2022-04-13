Курятник или сарай: в Сети показали, как выглядит изба российского оккупанта, который воровал в Буче

Курятник или сарай: в Сети показали, как выглядит изба российского оккупанта, который воровал в Буче

Блогер отметил, что дом россиянина напоминает избу 17 века.

Пользователи социальных сетей нашли дом российского оккупанта Сабашникова, грабившего украинцев в Киевской области. Это помещение напоминает избу, курятник или сарай.

Об этом рассказал блогер Андрей Луганский и показал жилье убийцы в TikTok.

Российский убийца, мародевший в Буче живет в селе Оймур Кабанского района в Бурятии. Дом оккупанта выглядит, как курятник – жилье с печью, дым из которой выходит не через трубу, а в окошко или через дверь.

Блогер добавил, что дом россиянина напоминает избу 17 века. В 21 веке просто не верится, что так бедно могут жить люди.

Читайте также: