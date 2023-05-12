Курортный сезон украинцев не испортят: в Крыму показали, как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Оккупанты перекопали все пляжи пока строили окопы.
В оккупированном россиянами Крыму продолжается строительство фортификационных сооружений. Войска РФ ждут украинского контрнаступления. Агенты посетили позиции оккупантов и показали, из чего они состоят.
Соответствующие фото появились на странице движения "Атеш".
Россияне строят линию обороны в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и многих других участках.
"Недавно мы проникли в село Молочное возле Евпатории. Мы оценили уровень готовности окупантов к отражению возможного десанта из моря. Мы отметили как организованную оборону, где расположены огневые точки и где брешь в их обороне. Рашисты готовятся к новой Нормандии, но будут иметь новый Херсон. Крым будет готовиться к украинскому курортному сезону", — пишет “Атеш”.
Напомним, что в Джанкойском районе Крыма упал российский военный вертолет Ми-28. В РФ говорят, что инцидент произошел якобы во время учебно-тренировочного полета.
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