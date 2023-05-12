Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курортный сезон украинцев не испортят: в Крыму показали, как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2545
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курортный сезон украинцев не испортят: в Крыму показали, как оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ

Россияне продолжают строить линию обороны в Крыму / Фото: соцмережі

Оккупанты перекопали все пляжи пока строили окопы.

В оккупированном россиянами Крыму продолжается строительство фортификационных сооружений. Войска РФ ждут украинского контрнаступления. Агенты посетили позиции оккупантов и показали, из чего они состоят.

Соответствующие фото появились на странице движения "Атеш".

Россияне строят линию обороны в Красноперекопске, Джанкое, Межводном и многих других участках.

"Недавно мы проникли в село Молочное возле Евпатории. Мы оценили уровень готовности окупантов к отражению возможного десанта из моря. Мы отметили как организованную оборону, где расположены огневые точки и где брешь в их обороне. Рашисты готовятся к новой Нормандии, но будут иметь новый Херсон. Крым будет готовиться к украинскому курортному сезону", — пишет “Атеш”.

В Крыму россияне перекопали пляжи / ©
В Крыму россияне перекопали пляжи

Напомним, что в Джанкойском районе Крыма упал российский военный вертолет Ми-28. В РФ говорят, что инцидент произошел якобы во время учебно-тренировочного полета.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2545
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация