Курортный сезон в Одесской области под угрозой – пресс-секретарь ОВА

Из-за вражеских мин в Черном море куротный сезон в Одесской области — под угрозой.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, для безопасного отдыха сначала нужно разминировать море и побережье, но это удастся сделать только после Победы.

Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в телемарафоне.

"Курортный сезон, мягко говоря, под угрозой. Это не будет в том понимании, как мы привыкли это понимать и к тому курортному сезону относиться. Безопасность наших граждан – это, прежде всего", — подчеркнули в ОВА.

"Вчера обезвредили морскую мину в нашей акватории и уже были такие факты, что мины приносило на наши одесские пляжи. Причем это мины, которые россияне разбрасывали в Черном море. Они официально это признали, более 400 штук разбрасывали. Они не знают, где они, ну и мы не знаем, где может прибить на берег", – добавил Братчук.

Когда будет безопасно на пляжах Одессы – неизвестно, заметил спикер Одесской ОВА.

Следует отметить, что угроза ракетных ударов армии РФ на территории Одесской области остается очень высокой. Жителей области призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 мая, россияне нанесли ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей, чтобы разрушить транспортную инфраструктуру. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 4 мая.

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