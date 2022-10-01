Курсантов российских училищ отправят на войну: в Генштабе рассказали детали

Российская армия страдает от нехватки кадров, необходимых ей для войны в Украине.

В частности, русским войскам не хватает офицерских кадров. Именно поэтому военное руководство РФ вынуждено задействовать курсантов военных училищ.

Об этом сообщили в сводкеГенштаба ВСУ.

В Тюменском военном училище будет проведен досрочный выпуск курсантов. Их планируют направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизационным резервом воинские части.

В свою очередь, курсантов выпускных курсов Рязанского десантного училища направляют для проведения подготовки полков мобилизационного резерва, осуществляемого на базе полигонов недалеко от Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

В Генштабе отмечают, что для подразделений планируют мероприятия по подготовке и согласованию сроком не более одного месяца, а затем они отбудут в район ведения боевых действий на территории Украины.

Как сообщала разведка Британии, мобилизованных российских мужчин, большинство из которых не имеют военного опыта, отправят на войну против Украины после минимальной подготовки. На военные базы стали прибывать первые группы людей в рамках частичной мобилизации РФ.

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