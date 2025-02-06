Киев сохраняет Курскую область как козырь для потенциального обмена территориями между Украиной и РФ.

Об этом пишет издание Bloomberg.

После того, как украинские войска захватили часть Курской области России в результате неожиданной атаки, президент Владимир Путин заявил представителям обороны, что их "главной целью было отразить вторжение". Прошло уже шесть месяцев, а россияне до сих пор пытаются выполнить задачу своего диктатора.

"Неспособность Путина выбить украинскую армию с территории России может приобрести дополнительное значение, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении о прекращении войны. В то время как российские войска продолжают постепенно продвигаться на поле боя на Востоке Украины, Киев сохраняет разменную монету в Курске для потенциального обмена территорией на каких-либо переговорах", - пишут журналисты.

Издание подчеркивает, что оккупация российской земли иностранной армией после Второй мировой войны является личной неудачей для Путина, чей внутренний имидж базируется на том, что он сильный правитель, защищающий интересы нации.

Российские силы вернули всего около половины территории, даже с помощью тысяч северокорейских солдат, присланных в регион.

"Боевые действия охватывают только крошечную территорию Курской области, которая сама является небольшой частью РФ. Тем не менее, украинское вторжение в регион с населением около 1 миллиона человек стало шоком для россиян, приблизив к ним последствия войны, которую начал Путин", — продолжили журналисты.

Руководитель фонда "Санкт-Петербург Политика" Михаил Виноградов недавно признал, что "система не была особо подготовлена ​​ни к потере территории, ни к тому, что все затянется".

Напомним, ВСУ 5 января 2025 года начали новое наступление в Курской области РФ.

"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", – без деталей написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

Атаку на нескольких направлениях подтвердили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

Однако аналитики проекта Deep State скептичны по поводу этих заявлений об успехах ВСУ на Курщине.

Эксперты отмечают, что в то же время российская армия совершает наступление на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку, а российские медиа "выстраивают ощущения победы и приписывают себе в разы большие заслуги".

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