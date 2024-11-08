Курск в обмен на оккупированные территории Украины: раскрыты детали плана Трампа

План Дональда Трампа по завершению войны в Украине предполагает замораживание конфликта по нынешней линии фронта. Это может побуждать россиян к более активным боевым действиям.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Wall Street Journal.

"Трамп пообещал прекратить войну в России до своей инаугурации в январе. The Wall Street Journal получил детали плана Трампа – и они побуждают россиян атаковать как можно сильнее и быстрее в Курске, несмотря на потери, которые могут быть нанесены", – пишет издание.

По данным The Wall Street Journal, Трамп планирует предложить перемирие вдоль текущей линии столкновения, которая проходит через южную и восточную Украину в Курск, где сейчас находятся украинские войска.

Если план сработает, Россия фактически отдаст 270 квадратных миль собственной территории в обмен на содержание около 20% территории Украины, оккупированных российскими войсками.

Издание предполагает, что Владимир Путин может согласиться на такой обмен, хотя ранее потребовал от своих войск выбить украинские подразделения из Курска до 1 октября. Этот дедлайн русские войска, очевидно, пропустили.

Напомним, ранее издание The Economist со ссылкой на экс-министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко заявило, что Россия может попытаться физически ликвидировать украинское руководство к инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

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