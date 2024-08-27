Курская операция не является оккупацией: Зеленский назвал главную причину вторжения на территорию РФ

Операция Сил обороны Украины в Курской области РФ не является оккупацией, так как у Украины не было и нет намерений увеличивать территорию государства за счет присоединения любых территорий соседних стран.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во вторник, 27 августа.

"У нас идет оборонная операция и защита. Мы даем возможность делать буферные зоны. А на нашей территории мы отвечаем всеми защитными возможностями и шагами, в том числе и на территории РФ, чтобы не допустить оккупации нашей земли", – отметил президент.

Он добавил, что Россия уже оккупировала 27% украинской земли. Поэтому Силы обороны Украины и дальше будут делать все возможное, чтобы россияне не смогли оккупировать еще больше.

"Вы видите, что мы ничего не присоединяем к нашему государству, не меняем законодательство, институции и т.д. Нам не нужны лишние чужие земли. И чужие граждане тоже нам не нужны", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта в Курской области. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Также есть пополнение обменного фонда.

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