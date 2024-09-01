Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия — WSJ

Наступление ВСУ на Курскую область стало первым случаем, когда ядерное государство столкнулось с вторжением со стороны другой страны.

Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область РФ продемонстрировало, что владение ядерным оружием не гарантирует государству неприкосновенность его границ и территорий.

На это обратили внимание в издании The Wall Street Journal.

В публикации напомнили, что такие небольшие государства, как Израиль, Иран, Северная Корея и Ливия, стремились получить ядерное оружие, в том числе и для того, чтобы сдерживать нападения больших и лучше вооруженных противников.

Наступление ВСУ на Курскую область стало первым случаем, когда ядерное государство столкнулось с вторжением со стороны другой страны, не обладающей "оружием сдерживания". На протяжении почти трех недель ВСУ удалось захватить территорию, которая составляет почти 1300 квадратных километров.

Также читайте Украина может сохранить контроль над территориями в Курской области РФ — ЦРУ

"Западные лидеры, военные мыслители и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают для перспективы российской эскалации и для будущих военных игр", — говорится в публикации WSJ.

В связи с происходящим в Курской области приходится пересмотреть роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании.

Как известно, в ядерной доктрине РФ говорится, что страна применит ядерное оружие в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности страны. Несмотря на то, что о пересечении "красных линий" в Москве до сих пор не заявили.

Вероятно, действующая власть в Кремле рассматривает суверенные угрозы РФ только в контексте угроз существованию режима Путина.

"Никто действительно не знает российской "красной линии" — они никогда не называли ее точно", — отметил по этому поводу бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.

По его словам, ядерная эскалация, скорее всего, начнется с более широкого использования неядерного оружия, а не внезапного нападения.

В издании отметили, что Украина вторжением в Курск хочет показать, что еще одно табу может быть нарушено без ужасных последствий. В результате это может стать аргументом для разрешения использовать более летальное и точное американское оружие на территории РФ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что операция Сил обороны Украины в Курской области РФ не является оккупацией, ведь Украина не имела и не намерена увеличивать территорию государства за счет присоединения каких-либо территорий соседних стран.

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

Читайте также: