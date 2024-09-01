Курская операция опровергла теорию о преимуществах ядерного оружия — WSJ

Наступление ВСУ на Курскую область стало первым случаем, когда ядерное государство столкнулось с вторжением со стороны другой страны.
Вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область РФ продемонстрировало, что владение ядерным оружием не гарантирует государству неприкосновенность его границ и территорий.
На это обратили внимание в издании The Wall Street Journal.
В публикации напомнили, что такие небольшие государства, как Израиль, Иран, Северная Корея и Ливия, стремились получить ядерное оружие, в том числе и для того, чтобы сдерживать нападения больших и лучше вооруженных противников.
Наступление ВСУ на Курскую область стало первым случаем, когда ядерное государство столкнулось с вторжением со стороны другой страны, не обладающей "оружием сдерживания". На протяжении почти трех недель ВСУ удалось захватить территорию, которая составляет почти 1300 квадратных километров.
"Западные лидеры, военные мыслители и ядерные теоретики ломают голову над тем, что нынешние события означают для перспективы российской эскалации и для будущих военных игр", — говорится в публикации WSJ.
В связи с происходящим в Курской области приходится пересмотреть роль, которую ядерное оружие может играть в сдерживании.
Как известно, в ядерной доктрине РФ говорится, что страна применит ядерное оружие в случае угрозы суверенитету или территориальной целостности страны. Несмотря на то, что о пересечении "красных линий" в Москве до сих пор не заявили.
Вероятно, действующая власть в Кремле рассматривает суверенные угрозы РФ только в контексте угроз существованию режима Путина.
"Никто действительно не знает российской "красной линии" — они никогда не называли ее точно", — отметил по этому поводу бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков.
По его словам, ядерная эскалация, скорее всего, начнется с более широкого использования неядерного оружия, а не внезапного нападения.
В издании отметили, что Украина вторжением в Курск хочет показать, что еще одно табу может быть нарушено без ужасных последствий. В результате это может стать аргументом для разрешения использовать более летальное и точное американское оружие на территории РФ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что операция Сил обороны Украины в Курской области РФ не является оккупацией, ведь Украина не имела и не намерена увеличивать территорию государства за счет присоединения каких-либо территорий соседних стран.
Читайте также: