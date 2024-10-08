Курская операция открыла "третий путь" выхода из войны – Foreign Policy

В Украине рассчитывают, что могут обменять российские земли на свои, отмечает Foreign Policy.

Операция ВСУ в Курской области России, вероятно, помогла в достижении стратегической цели – сделала возможным переговоры, основанные на взаимном обмене землями.

Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Издание отмечает, что такие переговоры "устанавливают надежный третий путь выхода из этой войны", когда капитуляция Украины исключена, а полная победа маловероятна.

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На Западе сходятся в том, что "Украина и Россия в конечном счете должны будут сесть за стол переговоров и пойти на уступки, чтобы покончить с войной", говорится в статье. И пока украинские войска будут сохранять присутствие на российской территории, Москва не сможет претендовать на какую-либо победу в войне.

"Оккупировав российскую территорию, по крайней мере, теоретически, Киев создал прецедент, которым он может завершить войну в свою пользу", – пишет журнал.

В Курской области появилась "украинская теория победы" – в Украине рассчитывают, что смогут обменять захваченные российские земли на свои.

"Операция в Курской области по крайней мере значительно укрепила позиции Украины на любых будущих переговорах", – резюмировали в Foreign Policy.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал операцию в Курской области РФ "очень важным этапом войны". Также она "дала один из самых больших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена".

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