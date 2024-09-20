Курская операция: перекидывают ли россияне силы из Покровского направления — аналитик DeepState

Соучредитель и аналитик платформы DeepState Роман Погорелый утверждает, что в настоящее время не наблюдается перекидывание российских войск из Покровского направления в Курскую область РФ, где продолжается наступление украинских войск.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Киев24".

“По нашей информации, этого [перекидывания войск с Покровского направления] пока не произошло. И я не знаю, стоит ли этого ожидать. Это нелогично, они не будут перекидывать [войска из Покровского направления], потому что у них много других районов и направлений”, — считает эксперт.

По словам Погорелого, у россиян очень много стоит на кону именно в районе Покровска, поэтому все силы они будут перетягивать именно туда.

"По предварительной информации, они перебросили туда — в район Покровска — еще дополнительные определенные резервы с тыла. Поэтому не стоит надеяться, что оттуда что-нибудь пойдет на Курщину. Они [в Курскую область] из других районов перетащили [войска]”, — отметил аналитик DeepState.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что около 40 тысяч российских военных противодействуют украинскому наступлению в Курской области РФ.

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