Ошеломляющий рывок Украины через границу привел к захвату большой части российской территории. Операцию в Курской области обсуждали в Киеве больше года.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на слова "старшего советника украинского правительства, не уполномоченного выступать публично".

По словам собеседника издания, одной из главных целей операции было отвлечь усилия и внимание России от других участков фронта, особенно с востока, где российские войска медленно подрывают оборону Украины.

"Высокие ставки этой игры были подчеркнуты в пятницу властями Покровска, призвавшими мирных жителей ускорить эвакуацию, поскольку российские военные приближаются после месяцев интенсивных боев. Предупреждение показало резкую параллель с событиями на юге России, где более 120 000 человек были вынуждены эвакуироваться из Курской и Белгородской областей после 11 дней боев", – пишет издание.

В настоящее время под контролем Украины находится более 80 населенных пунктов в Курской области, где ВСУ уже начали создавать военные комендатуры.

"Военные аналитики особенно обеспокоены потерей Украины Торецка и Покровска в Донецкой области, где в пятницу усилились призывы к эвакуации гражданского населения", — отмечают авторы статьи.

Однако по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который открыто разговаривал с журналистами, в ближайшее время давление россиян на востоке Украины должно ослабеть, так как оккупантам придется вывести часть войск, чтобы попытаться остановить наступление ВСУ в Курской области.

Издание отмечает, что теперь вопрос лишь в том, как долго Украина хочет и сможет удерживать захваченные территории, и удастся ли ей эффективно распределить силы, чтобы не подвергать излишней опасности восточные участки фронта.

"Есть большая разница между действиями ВСУ в Курской области и тем типом войны, которую ведет Россия. Украина ввязывается [в боевые действия на Курщине – ред.] с совсем другими целями", – заявил Подоляк.

По словам советника главы ОПУ, главной целью Курской операции является уничтожение российской военной инфраструктуры, которая использовалась для атак на приграничные регионы Украины.

"Украина не планирует оккупировать эту территорию. Это временно", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, с помощью Курской операции Украина планирует дестабилизировать российские элиты. По мнению эксперта, Киев разоблачает блеф России и дает Украине шанс избежать поражения, перейдя от войны в "мясорубке" к асимметричному конфликту.

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