Курская операция ВСУ посеяла сомнения у российской элиты — Financial Times

Операция была "значительным тактическим достижением", считает директор американского ЦРУ.
Курская наступательная операция Вооруженных сил Украины посеяла сомнения у российской элиты.
Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Великобритании Билл Бернс и Ричард Мур, пишет Financial Times.
Так, директор американского ЦРУ Бернс отметил, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", что подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.
"Это вызвало вопрос у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", — заявил глава разведки США.
В то же время, по словам руководителя Mi-6 Мура, это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев, чтобы попытаться изменить ход игры".
Напомним, через месяц после начала операции Силы обороны Украины установили контроль над территорией Курской области РФ площадью более 1300 км². Таким образом, была создана буферная зона на границе с Сумской областью Украины.
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