Курская операция ВСУ посеяла сомнения у российской элиты — Financial Times

Курская наступательная операция Вооруженных сил Украины посеяла сомнения у российской элиты.

Об этом заявили руководители разведывательных служб США и Великобритании Билл Бернс и Ричард Мур, пишет Financial Times.

Так, директор американского ЦРУ Бернс отметил, что Курская операция была "значительным тактическим достижением", что подняло боевой дух украинцев и обнажило слабые стороны России.

"Это вызвало вопрос у всей российской элиты о том, к чему все это приведет", — заявил глава разведки США.

В то же время, по словам руководителя Mi-6 Мура, это был "типично дерзкий и смелый шаг со стороны украинцев, чтобы попытаться изменить ход игры".

Напомним, через месяц после начала операции Силы обороны Украины установили контроль над территорией Курской области РФ площадью более 1300 км². Таким образом, была создана буферная зона на границе с Сумской областью Украины.

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