Курская операция ВСУ создала дилемму для Путина: адмирал Бауэр оценил ситуацию на фронте

Украина и Россия столкнулись с одинаковыми проблемами в войне – дефицит человеческого ресурса, недостаточная подготовка мобилизованных и поиск новых источников боеприпасов и вооружения. Дальнейшее развитие ситуации на фронте будет зависеть от того, какая из сторон найдет лучшие решения для преодоления этих проблем.

Такое мнение высказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в интервью "Интерфакс-Украина".

Три главные проблемы Украины и России

"Я думаю, что сейчас у обеих сторон одинаковые проблемы. Первая – это кадровая. Обе стороны ищут новых солдат. Затем вам нужно научить этих солдат, это второй вопрос, над которым работают обе стороны. Но россияне в первые два года войны потеряли много людей, многих старших офицеров, которые могли бы учить этих солдат", – объяснил Бауэр.

Он добавил, что Украине помогают 50 стран мира, в том числе и в вопросах подготовки новобранцев и обучения военных специалистов.

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"В-третьих, обе страны ищут новые возможности и больше боеприпасов. И здесь Украине помогают 50 стран, в то время когда Россия увеличила свой оборонный потенциал до уровня военной экономики и получает помощь таких сомнительных стран, как Иран и Северная Корея, а также косвенную помощь Китая. Итак, обе стороны имеют схожие проблемы и работают над ними", – подчеркнул глава комитета НАТО.

По мнению Бауэра, россияне ждут подходящего момента для наступления, а Украина рассматривает варианты контрнаступления.

"Курск – это хороший пример контрнаступления Украины. Впервые после 1941 года иностранное государство оказалось на российской земле! Это стратегическая проблема для России. И это также создает операционные проблемы для России из-за логистических линий, проходящих через Курск", – отметил адмирал.

Он подчеркнул, что сценарий, по которому будут развиваться события на фронте, зависит от способности решить проблемы, с которыми столкнулись Украина и Россия в этой войне.

Последствия Курской операции ВСУ

По словам Бауэра, Украина имеет ряд успехов в результате Курского контрнаступления, несмотря на то, что, скорее всего, все планы украинцам реализовать не удалось.

"Возможно, Украина ожидала отвода дополнительных войск с Донбасса в Курскую область для решения проблемы в Курске. И это не так произошло, как, наверное, все думали. Но мы должны смотреть на Курск многослойно: на стратегическом, оперативном и тактическом уровне", – отметил председатель комитета НАТО.

Он объяснил, что на стратегическом уровне Украина создает для России дилемму. Ведь Путин начинал свою "СВО" якобы для защиты России, а теперь все обернулось тем, что на российскую территорию зашли украинские войска.

"Это плохо [для Путина – ред.]. Поэтому я считаю, что это разумный шаг Украины. Также это привело к дискуссии в России о том, "что мы будем делать с этим", "мы будем переориентироваться с Донбасса на Курск или нет". Я считаю, что стратегическая дилемма все еще существует, поэтому эта история для Путина плохая. Но пока он позволяет этому продолжаться и не меняет своих приоритетов", – сказал Бауэр.

Он также отметил, что будет продолжать настаивать на дискуссии по оборонным производственным мощностям в Европе, которые "необходимо серьезно наращивать не только для того, чтобы продолжать поддерживать Украину, но и увеличить наши собственные возможности".

Напомним, адмирал Бауэр предостерег от неверия относительно шансов Украины на победу в войне. По его словам, пессимисты не выигрывают войны.

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