Курская операция ВСУ является частью более масштабного плана — начальник Сумской МВА

Глава военной администрации Сум раскрыл некоторые детали по поводу недавней операции Украины в Курской области России.
Глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.
Об этом Алексей Дрозденко сказал в комментарии для The Guardian.
По его словам, эта операция оказалась более успешной, чем ожидалось, и является лишь частью более масштабного плана.
"Мы видим лишь часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", – заявил Дрозденко, подчеркивая, что нынешнее вторжение отличается от предыдущих рейдов в Белгородскую область.
По словам Дрозденко, в первый день операции только 15 пострадавших нуждались в госпитализации, что указывает на относительно низкий уровень потерь. Он также отметил, что количество военнопленных иногда достигает 100-150 человек в день. Многие из захваченных российских военных – молодые срочники, которые, по словам Дрозденко, "не хотят воевать с нами".
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев увеличивает свой "обменный фонд" для будущих обменов военнопленными с Россией.
Напомним, Украина нанесла удары по двум ключевым мостам в Курской области России, существенно нарушив российские маршруты поставок. Эти атаки могут свидетельствовать о намерениях украинских войск закрепиться в регионе.
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