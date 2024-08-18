Курская операция ВСУ является частью более масштабного плана — начальник Сумской МВА

Глава военной администрации Сум Алексей Дрозденко заявил, что операция Украины в Курской области России является лишь частью более широкой военной кампании.

Об этом Алексей Дрозденко сказал в комментарии для The Guardian.

По его словам, эта операция оказалась более успешной, чем ожидалось, и является лишь частью более масштабного плана.

"Мы видим лишь часть этой операции, в будущем мы увидим несколько этапов", – заявил Дрозденко, подчеркивая, что нынешнее вторжение отличается от предыдущих рейдов в Белгородскую область.

По словам Дрозденко, в первый день операции только 15 пострадавших нуждались в госпитализации, что указывает на относительно низкий уровень потерь. Он также отметил, что количество военнопленных иногда достигает 100-150 человек в день. Многие из захваченных российских военных – молодые срочники, которые, по словам Дрозденко, "не хотят воевать с нами".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев увеличивает свой "обменный фонд" для будущих обменов военнопленными с Россией.

Напомним, Украина нанесла удары по двум ключевым мостам в Курской области России, существенно нарушив российские маршруты поставок. Эти атаки могут свидетельствовать о намерениях украинских войск закрепиться в регионе.

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