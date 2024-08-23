Курская операция является началом новой стратегии Украины – экс руководитель внешней разведки

Новая стратегия может дать перспективу победы, но ее нужно продолжать и расширять.

Россия навязывает Украине стратегию долгосрочной войны и ослабления поддержки союзников, но командованию ВСУ предложили альтернативные модели асимметричных действий.

Об этом заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал армии Николай Маломуж в интервью OBOZ.UA.

Генерал подчеркнул, что это только начало смены стратегии ВСУ.

"Это нанесение ударов по территории РФ, подготовка стратегических ударов на оккупированных территориях. Это настоящее искусство войны — малыми средствами действовать эффективно против врага, имеющего преимущество в численности. Наконец-то мы перешли к этой комплексной стратегии. Ее начало — Курская операция", — отметил Маломуж.

Генерал подчеркнул, что стратегические изменения на фронте произойдут только тогда, когда операция продолжится в Брянской и Белгородской областях. В то же время, необходимы стратегические удары по объектам противника на оккупированных украинских территориях.

По мнению Маломужа, это может дать перспективу победы, но нужно продолжать действовать масштабно, нестандартно и неожиданно.

Напомним, по оценкам аналитиков, враг стягивает на Курщину силы с менее критических участков линии фронта, таких как запад Запорожской и Херсонской областей.

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