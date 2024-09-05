Курская операция: Зеленский сообщил, сколько войск и откуда перебросила туда РФ

По словам президента, благодаря этой операции соотношение артиллерийских ударов на Покровском направлении уже не 1 к 12, а 1 к 3.

Идея Курской операции Украины заключалась в том, чтобы оттащить российские войска с фронта на их же территорию. Так, враг перебросил в Курскую область около 60 тыс. военных.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью NBC News.

Зеленский заметил, что Украина не увеличивала количество своих войск для Курской операции. По его словам, "там была в другом идея".

"То есть это идея и одна из целей в Курской области — стягивание российских войск в их точку, на их территорию. Сейчас я уже могу это коммуницировать, потому что они стянули там на сегодняшний день около 60 тысяч", — рассказал президент.

Он также сообщил, что россияне оттащили свои силы из некоторых мест на фронте, где украинцам угрожали трудности из-за отсутствия вооружения.

"В какой-то момент этой "дыры" снабжения (оружия – ред.) у нас применение оружия было 1 до 12. Именно в артиллерии – один наш снаряд на 12 российских снарядов. Они (россияне – ред.) оттянули силы из Запорожской области, Херсонской области, но они не оттянули силы от Покровска”, – рассказал глава государства.

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Он отметил, что на Покровском направлении "очень сложно". Однако на сегодняшний день соотношение артиллерийских ударов уже не 1 к 12, а 1 к 3.

"Увеличилось ли у нас количество оружия? Нет. Уменьшилось ли у них? Да, потому что перетянуты те или иные силы и те или иные средства", — объяснил Зеленский.

К слову, в этом же интервью президент Украины заявил, что не информировал администрацию президента США Джо Байдена о планах начать операцию в Курской области.

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