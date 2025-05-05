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Курская операция остается актуальной: детали от Сырского
Операция ВСУ в Курщине продолжается уже 9 месяцев.
Курская операция достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям, в регионе удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.
Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", - подчеркнул он.
Результаты Курской операции
Как подчеркнул Сырский, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой – для врага это была неожиданность.
"Украина показала, что способна контратаковать, избивать и гнать врага, в том числе и на его земле. Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинской армии", - отметил Сырский.
Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк. Он является ключевым, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ
«У него была приятная возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм», — подчеркнул он.
Добавим, что в Сети российские военкоры пишут, что в Курске наступают ВСУ.
"В Курске началось наступление украинских войск. Об этом пишут российские военкоры", - отметил нардеп Алексей Гончаренко.
Напомним, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на территории Курской области РФ. На пограничных продолжаются активные боевые действия. Причем не только в Курской, а частично – в Брянской и Белгородской областях.