Курская операция остается актуальной: детали от Сырского

Курская операция / © ТСН.ua

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Курская операция достигла большинства поставленных целей. Благодаря нашим активным действиям, в регионе удалось не допустить наступательной кампании врага в Сумской и Харьковской областях.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Буферная зона, которую Силы обороны Украины создали в приграничных районах, остается актуальной и сейчас", - подчеркнул он.

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Результаты Курской операции

Как подчеркнул Сырский, количественно превосходящего противника можно победить только нестандартными ходами. Курская операция стала именно такой – для врага это была неожиданность.

"Украина показала, что способна контратаковать, избивать и гнать врага, в том числе и на его земле. Это стало возможным благодаря конкретным воинским частям, конкретным воинам - настоящим героям украинской армии", - отметил Сырский.

Одно из подразделений, которое качественно и эффективно выполнило определенные задачи на Курщине – 225-й отдельный штурмовой полк. Он является ключевым, когда мы говорим об успешной активной обороне на севере Украины и в приграничных районах РФ

«У него была приятная возможность пообщаться с его бойцами и командирами и вручить им высокие государственные и ведомственные боевые награды — за образцовую стойкость, мужество, героизм», — подчеркнул он.

Добавим, что в Сети российские военкоры пишут, что в Курске наступают ВСУ.

"В Курске началось наступление украинских войск. Об этом пишут российские военкоры", - отметил нардеп Алексей Гончаренко.

Напомним, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на территории Курской области РФ. На пограничных продолжаются активные боевые действия. Причем не только в Курской, а частично – в Брянской и Белгородской областях.