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Курская операция стала ключевой в освобождении украинских пленных — Генштаб
В Генштабе назвали Курскую наступательную операцию наиболее результативной по пополнению «обменного фонда».
Почти тысячу человек пополнили «обменный фонд» украинские защитники во время Курской операции.
Об этом сообщил Генштаб 25 мая.
«В период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. И дальше продолжают активные действия на территории Курской области», — сообщили в Генштабе.
Для освобождения украинцев с враждебных застенков Силы обороны неустанно наполняют «обменный фонд» русскими солдатами и офицерами.
«Самой результативной в этом плане стала Курская наступательная операция», — написали в Генштабе.
Между тем , Россия готовит летнее наступление 2025 года и сосредотачивает свои войска у севера Украины — наибольшая угроза на Сумщине и Харьковщине.
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