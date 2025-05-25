Курская операция стала ключевой в освобождении украинских пленных — Генштаб

Операция на Курине — что известно / © Getty Images

Реклама

Почти тысячу человек пополнили «обменный фонд» украинские защитники во время Курской операции.

Об этом сообщил Генштаб 25 мая.

«В период с 6 августа 2024 года по 25 мая 2025 года наши защитники взяли в плен 971 военнослужащего вооруженных сил РФ. И дальше продолжают активные действия на территории Курской области», — сообщили в Генштабе.

Реклама

Для освобождения украинцев с враждебных застенков Силы обороны неустанно наполняют «обменный фонд» русскими солдатами и офицерами.

«Самой результативной в этом плане стала Курская наступательная операция», — написали в Генштабе.

Между тем , Россия готовит летнее наступление 2025 года и сосредотачивает свои войска у севера Украины — наибольшая угроза на Сумщине и Харьковщине.

Читайте также:

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.