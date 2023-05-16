Курскую и Брянскую области РФ атаковали беспилотники: россияне заявили об "о сбитии"

Брянскую и Курскую области РФ атаковали беспилотники.

Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз и издание ASTRA.

По словам Богомазова, в результате так называемой "атаки" пострадавших нет, но был поврежден балкон жилого дома. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа", — написал Богомаз.

По данным журналистов, атака на Курскую область произошла вчера в 23.00.

"Беспилотник сбросил боеприпасы на административное здание пограничного управления ФСБ в поселке Глушково Курской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки пятеро пограничников были госпитализированы с осколочными ранениями.

Напомним, Россию продолжают атаковать беспилотники, неспособные перехватить ПВО. Это вызывает немалую обеспокоенность в Кремле.

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