Курскую и Брянскую области РФ атаковали беспилотники: россияне заявили об "о сбитии"

Россию снова атакуют беспилотники.
Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз и издание ASTRA.
По словам Богомазова, в результате так называемой "атаки" пострадавших нет, но был поврежден балкон жилого дома. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
"Сегодня системой ПВО Вооруженных сил РФ в Клинцах был сбит украинский БПЛА самолетного типа", — написал Богомаз.
По данным журналистов, атака на Курскую область произошла вчера в 23.00.
"Беспилотник сбросил боеприпасы на административное здание пограничного управления ФСБ в поселке Глушково Курской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате атаки пятеро пограничников были госпитализированы с осколочными ранениями.
Напомним, Россию продолжают атаковать беспилотники, неспособные перехватить ПВО. Это вызывает немалую обеспокоенность в Кремле.
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