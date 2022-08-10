"Курят в непредназначенных местах": в Новоалексеевке сгорели ангар и техника российских войск (фото)

Во временно захваченной Новоалексеевке Херсонской области сгорели ангар и техника российских войск.

Похоже, оккупанты продолжают курить в непредназначенных для этого местах.

Об этом Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил 10 августа в Сети.

"Оккупанты продолжают тотальное пренебрежение мерами безопасности и курением в неопределенных местах. На этот раз в оккупированной Новоалексеевке Херсонской области тоже кто-то неудачно покурил", — говорится в заявлении.

Так, в результате этого сгорели ангар и техника. Остатки сгоревших боеприпасов зафиксировали на фото.

Фото: Стратком ВСУ

Напомним, в течение 9 августа украинские военные уничтожили четыре российских склада, две базы и один штаб. В частности, были подорваны склады оккупантов возле Геническа и Новоалексеевки.

ВСУ перешли в контрнаступление на Херсон - заммэра Роман Головня в ТСН

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