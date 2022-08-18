"Куски стен позалетали в окна соседних домов": что произошло с Черноморским университетом в Николаеве

Какие разрушения испытало заведение и как будут учиться студенты.

Россияне продолжают цинично уничтожать украинские учебные заведения. Этой ночью две вражеские ракеты попали в Черноморский национальный университет в Николаеве.

Об этом 17 августа говорится в сюжете ТСН.

Среди ночи россияне дважды попали в Черноморский университет им. Петра Могилы в Николаеве.

В "Могилянке", как вуз называют местные, учились около четырех тысяч студентов.

Несмотря на войну, университет не прекращал работу. Здесь работала приемная комиссия, а абитуриенты готовились к поступлению.

В общей сложности повреждено 27 домов. У трех из них полностью сняло крышу. Кому-то куски стен университета залетели в окна. Чтобы хоть как-то залатать дыры в доме, местные власти раздают людям пленку и деревянные щиты.

То, что россияне угонят по университету, было очевидным, говорит ректор. Неделю назад на сайте российской Минобороны уже традиционно придумали легенду, якобы вуз больше не гражданский. Утверждали, что в заведении базируются военные, склады боеприпасов и техника.

Чтобы опровергнуть ректор университета, даже взялся снимать помещение на камеру. Вот это видео – пустой спортзал, коридоры и никакого намека на военных. На кадрах видно, как в университете продолжается набор студентов. Работает приемная комиссия, а выпускники сдают в библиотеку книги.

Не помогло. Ну, если у них было запланировано. Ну оно, да – они это делают. Они уничтожают.

Это уже 50-е учебное заведение Николаевщины, расстрелянное оккупантами. С 1 сентября обучение в местных школах и вузах будут проводить только дистанционно.

Как сообщалось, в МОН активно работают по возвращению учащихся в школы, однако безопасность детей и учителей остается приоритетом. С 1 сентября учиться оффлайн могут разрешить учащимся тех регионов, где нет боевых действий. Кроме того, рассматривается возможность разделения учебного процесса. То есть некоторые уроки будут проводиться только в учебных классах, другие – онлайн.

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