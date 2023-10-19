"Кустарное производство выведено на промышленные масштабы": эксперт о новой угрозе от РФ

Коваленко отметил, что россияне увеличивают использование управляемых авиабомб и в этом месяце могут установить "рекорд" по количеству выпущенных КАБов

Российские оккупанты увеличивают использование управляемых авиабомб (КАБов).

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его информации, с начала октября российской тактической авиацией было применено более 700 КАБ, преимущественно доработанные с помощью УМПК бомбы ФАБ-500 (УМПК – это комплект крыльев для неуправляемых бомб серии ФАБ. Дословно – унифицированный модуль планирования и коррекции).

Максимальное количество применяемых бомб в сутки – 80 КАБ.

Эксперт не исключает, что в октябре россияне установят абсолютный рекорд по применению противником КАБов – более 1 000.

"К сожалению, кустарное производство УМПК выведено на "промышленные" масштабы. Кустарщина, в тандеме с доставшимися в наследство от СССР запасами авиационных бомб, позволяет оккупнатам не уменьшать, а наращивать применение КАБ.

Это еще раз поднимает вопрос, комплексной нейтрализации ли российской тактической авиации в воздухе и на земле", – подытожил Коваленко.

Что такое КАБ

КАБ-500 – семейство советских и российских корректированных авиационных бомб калибром 500 килограмм.

Она оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель.

Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объемно-детонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснял, что для сброса управляемых авиационных бомб российские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО.

Напомним, что 19 октября россияне выпустили по Бериславу в Херсонской области 10 управляемых авиабомб. Еще два КАБ попали по селу Веселое Новокаховское общество. Также в результате ночного удара КАБами по Бериславщине погиб мужчина.

Кроме того, сообщалось, что россияне массово сбрасывают КАБ-500 на Авдеевку.

Читайте также: