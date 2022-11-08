"Куют новую партию": Арестович объяснил политическую активность владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина

По мнению Арестовича, Путин решил создать "военную партию", чтобы контролировать протестный электорат.
Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему глава ЧВК "Вагнер" олигарх Пригожин намекнул, что вмешивался в американские выборы.
Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
"Из Пригожина явно делают партию военных", – отметил советник ОП.
Фейгин ответил, что глава ЧВК "Вагнер" сидел в тюрьме и якобы относится к "касте" так называемых "опущенных" (пассивных гомосексуалистов), поэтому вряд ли получит уважение в РФ, где в обществе важную роль играют так называемые тюремные "понятия".
(Отметим, что в местах лишения свободы в России заключенные нередко делятся на несколько групп. "Опущенными" объявляются заключенные, входящие в гомосексуальные контакты пассивной роли (добровольно или принудительно).
По мнению Арестовича, Путин решил создать "военную партию".
"Именно поэтому "подают голос" так называемые (российские. – Ред.) военные "корреспонденты", "блоггеры" и т. д. Почему это делают?Потому что, когда после проигрыша в войне события в России станут неуправляемыми, им нужно будет сила, которая будет кричать о реванше, но будет лояльной и управляемой. Поэтому Пригожину позволяют делать громкие внешнеполитические заявления, как о выборах в США, или внутриполитические – например возмущаться тем, что дети олигархов не воюют.Это технологии. Как у Гиркина есть своя аудитория, так и ему создадут", – отметил советник Офиск президента.
По его словам, вероятная политическая сила Пригожина "оттянет" голоса недовольных в армии РФ, ультрапатриотов, "ветеранов".
"Вагнеровцам" создадут лже биографию, что они были единственной мощной силой в войне с Украиной, результативной. Партию "куют", — говорит Арестович.
Советник ОП добавил, на Минобороны РФ и Шойгу уже никто в Кремле не надеется, а сам Шойгу не решится на переворот.
Как владелец ЧВК "Вагнера" Пригожин строит политическую карьеру
Ранее Евгений Пригожин признал свое вмешательство в американские выборы.
"Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень", – заявлял он.
В Госдепе резко ответили на это заявление и напомнили, что США еще в 2018 году ввели санкции против Пригожина.
Также Пригожин отметился громкими заявлениями, которые могут понравиться простым россиянам. Так, он заявил, что в России не состоялась мобилизация элит и пожаловался, что дети олиграхов не хотят воевать.
По мнению советника ОП Арестовича, такое заявление свидетельствует о том, что Пригожин пытается "заигрывать" с народом.
Пригожин превратил ЧВК "Вагнер" в "параллельную армию". Туда он вербует рецидивистов, насильников и других заключенных, а также маньяка-канибала.
Публичный "наезд" Кадырова и Пригожина на Генштаб и Минобороны РФ подтверждают мнение об определенном союзе между ними.