"Куют новую партию": Арестович объяснил политическую активность владельца ЧВК "Вагнер" Пригожина

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему глава ЧВК "Вагнер" олигарх Пригожин намекнул, что вмешивался в американские выборы.

Об этом Арестович рассказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Из Пригожина явно делают партию военных", – отметил советник ОП.

Фейгин ответил, что глава ЧВК "Вагнер" сидел в тюрьме и якобы относится к "касте" так называемых "опущенных" (пассивных гомосексуалистов), поэтому вряд ли получит уважение в РФ, где в обществе важную роль играют так называемые тюремные "понятия".

(Отметим, что в местах лишения свободы в России заключенные нередко делятся на несколько групп. "Опущенными" объявляются заключенные, входящие в гомосексуальные контакты пассивной роли (добровольно или принудительно).

По мнению Арестовича, Путин решил создать "военную партию".

"Именно поэтому "подают голос" так называемые (российские. – Ред.) военные "корреспонденты", "блоггеры" и т. д. Почему это делают?Потому что, когда после проигрыша в войне события в России станут неуправляемыми, им нужно будет сила, которая будет кричать о реванше, но будет лояльной и управляемой. Поэтому Пригожину позволяют делать громкие внешнеполитические заявления, как о выборах в США, или внутриполитические – например возмущаться тем, что дети олигархов не воюют.Это технологии. Как у Гиркина есть своя аудитория, так и ему создадут", – отметил советник Офиск президента.

По его словам, вероятная политическая сила Пригожина "оттянет" голоса недовольных в армии РФ, ультрапатриотов, "ветеранов".

"Вагнеровцам" создадут лже биографию, что они были единственной мощной силой в войне с Украиной, результативной. Партию "куют", — говорит Арестович.

Советник ОП добавил, на Минобороны РФ и Шойгу уже никто в Кремле не надеется, а сам Шойгу не решится на переворот.