Квадратики над головой: видео встречи Путина и Шойгу могли смонтировать

Видеозапись встречи президента страны-агрессорки Владимира Путина со своим министром обороны Сергеем Шойгу может быть смонтирована.

В частности, на видео пользователи заметили, что над головой Сергея Шойгу мелькают квадратики.

Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Изменение положения — встреча Шойгу с Путиным, или показ этой встречи. Где Путин вцепился рукой в стол, где у него задраны и слишком короткие брюки, удлиненные виски, словно он не стригся давно, одудловатое выражение лица, отчаяние, будто он подавился и не может сказать слова", — отметил Арестович.

Советник главы ОП обратил внимание, что на видео у Шойгу в какой-то момент мелькают квадратики над головой.

"Лишний раз возникает ощущение, что его цифровизировали. Это вполне возможно, даже если он (Шойгу. — Ред.) жив", — сказал Алексей Арестович.

Отметим, что Шойгу в последнее время не часто появляется на публике или делает публичные заявления. В последний раз он говорил на публике 19 апреля, а до этого – аж 29 марта. Поэтому в СМИ и соцсетях регулярно распространяют слухи об ухудшении его состояния здоровья.

Напомним, что в Сети обсуждают неестественную позу Путина во время встречи с Шойгу.

Ранее Алексей Арестович заявил, что одежда Шойгу во время встречи с Путиным – сигнал до окончания войны.

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