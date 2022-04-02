Квартиры, частные дома и ОСМД: как будет работать система компенсации уничтоженного жилья украинцев

Квартиры, частные дома и ОСМД: как будет работать система компенсации уничтоженного жилья украинцев

Поврежденное жилье будет делиться на две части: которое можно восстановить и не подлежит восстановлению.

Гражданин Украины, чье жилье разрушено или пострадало из-за агрессивных действий российских оккупантов, могут подавать в "Действия" заявку на возмещение жилья.

О том, как будет работать система компенсации жилья – рассказала председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Говорим о законопроекте №7198 ( проголосованный в первом чтении — ред. ). В нем говорится, что государство будет своим людям, потерявшим свое жилье в результате разрушения из-за российской агрессии. Государство будет компенсировать все утраченное жилье в м²", — отметила она.

По ее словам, жилье можно разделить на две части:

которое не подлежит восстановлению. В таком случае государство будет предоставлять новое жилье. которое подлежит ремонту. Государство будет давать соответствующую денежную компенсацию.

Для квартир. Будет заключаться трехсторонний договор между гражданином, застройщиком и ОМС (застройщик строит, государство финансирует, человек получает жилье)

Для частных домов (жилищных, садовых, дачных). Человек может получить компенсацию деньгами, но не может потратить средства на что-либо другое, кроме восстановления своего дома

Если повреждено общее имущество многоквартирного дома (лестничные клетки, теплопункты, лифты и т.п.). К примеру, объясняет Шуляк, ОСМД сможет получить компенсацию деньгами и самостоятельно отстроить, впрочем, потратить эти средства на другие цели, кроме ремонта, будет невозможно.

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