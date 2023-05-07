"Квартиры отошли на второй план": как изменилась ситуация на рынке недвижимости

По состоянию на апрель 2023 года в Украине была открыта продажа квартир в 73% жилых комплексов.

В 2023 году значительно возрос спрос на частные дома, в то время как квартиры отошли на второй план.

Данные об этом обнародовали аналитики крупного портала по поиску жилья.

В отчете говорится, что украинцы начали обращать внимание на двухкомнатные квартиры в отличие от однокомнатных.

"Самые высокие цены на однокомнатные квартиры со "вторички" — традиционно в Киеве ($84,8 тыс.). Далее в рейтинге находятся Львовская область со средней ценой $57,2 тыс. и Закарпатская с $47,1 тыс", — говорится в сообщении.

Тем не менее, на рынке аренды жилья ситуация кардинально отличается. Наибольший спрос на однокомнатные квартиры (49,7%). Менее всего украинцы интересовались арендой домов и 3-комнатных квартир.

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Отмечается, что к концу апреля средняя цена квадратного метра нового жилья в Киеве составила 51,3 тыс. грн. Практически цены значительно различаются в зависимости от района.

Самые дорогие квартиры в Печерском районе, там стоимость "квадрата" составляет в среднем 227,2 тыс. грн. в самое дешевое жилье стоит в Соломенском районе – 19,7 тыс. грн за кв. м.

"На Киевщине стоимость квадратного метра стартует от 10,4 тыс. грн. Однако максимальная цена достигает 132,3 тыс. грн за "квадрат". Среднее значение – около 31 тыс. грн за кв. м. Высокие цены на новую недвижимость также сохраняются в ряде западных областей. Так, в Закарпатье средняя цена составляет 41,8 тыс. грн., во Львовской области — 38,5, а в Ивано-Франковской — 27,8 тыс. грн", — говорится в отчете.

По состоянию на апрель 2023 года в Украине была открыта продажа квартир в 73% жилых комплексов, строительство которых продолжается.

Напомним, в Киеве за последние полгода цены на аренду квартир снизились более чем на 1 600 гривен. Стоимость с 13 213 грн упала до 11 000 грн. За прошлый месяц аренда жилья подешевела в среднем всего на 27 грн.

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