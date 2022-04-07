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Квартиры, транспорт и антиквариат: суд арестовал имущество Медведчука и планирует перечислить деньги с реализации ВСУ

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Квартиры, транспорт и антиквариат: суд арестовал имущество Медведчука и планирует перечислить деньги с реализации ВСУ

Копы изъяли более 300 картин известных художников.

У Виктора Медведчука конфисковали предметы искусства и транспортные средства. Их впоследствии реализуют, а деньги перечислят в ВСУ и потратят на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Как стало известно, правоохранители проводят досудебное расследование фактов противоправных действий должностных лиц предприятия, конечным бенефициаром которого является жена нардепа Виктора Медведчука Оксана.

В ходе рассмотрения дела следователи провели санкционированные обыски, в рамках которых изъяли:

  • Более 300 картин известных художников, в том числе: Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк.
  • Снегоходы.
  • Квадроциклы.
  • Автомобили.
  • Арест также наложили на три квартиры и два имущественных комплекса.
© Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины

"Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", — отметили в пресс-службе Нацполиции Украины.

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