Квасьневский охарактеризовал Путина: живет в нереальном мире, не понимает, что происходит

Польша имеет исторический опыт, потому у России, или советского режима доверия нет, а Путин, который есть сейчас, совсем отличается от того, что был 20 лет назад.

Президент Польши в 1995–2005 годах Александр Квасьневский рассказал в марафоне «Единые новости», что Путин имел захватнические амбиции в отношении Украины десятилетиями.

По его словам, еще в начале двухтысячных Путин высказывался об Украине – как о части великой России, но тогда это звучало от него как мечта. А вот после Оранжевой революции, когда победил Ющенко, это очень разозлило Путина и уже тогда его мечта, по словам Квасьневского, превратилась в план. Но никто на Западе не подозревал, что ситуация дойдет до захватнической войны, отказывались европейские лидеры верить в возможность такого развития событий даже после аннексии Крыма.

«Где-то с 2014 года после аннексии Крыма с ситуацией в Луганской и Донбассе – это уже не столько мечта, план, а обсессия и видно, что у него никакого прагматизма уже нет», — отмечает политик.

Он добавляет, что сейчас годы правления сделали из российского президента полного изгоя, живущего в своем нереалистическом мире. «Я сейчас осторожно говорю, что я знаю Путина номер один, а сейчас мы видим Путина номер 4-5, он очень изменился. 22 года у власти очень человека меняют, он кажется изолированным. У него нет советников, которым он доверяет, он никого не уважает. У него также нет как таковой семьи, у него нет как у нормального президента жены или детей, которые придут и скажут, что ты не прав. Он живет теперь в абсолютно нереальном мире, не понимает, что происходит», — отмечает Квасьневский.

Политик добавляет, что, несмотря на все свои мысли, достичь целей Путин не сможет. «Он не понимает, что это война против сильного, гордого народа. Он не может захватить Украину. Эту войну уже проиграл», – добавляет поляк.

Но Квасьневский видит реальную угрозу миру. Есть у российской пропаганды сейчас риторика, что якобы цель Запада - уничтожить России, поэтому для россиян рассказывают, что лучше, чтобы этого мира не было, если в нем не будет России.

Экспрезидент Польши рассказал, смогут ли международные санкции против России помочь Украине победить

Потому Польша, которая несмотря на то, что в НАТО, планирует развивать свою армию. Планируют увеличить количество войск до 300 тысяч человек, будут закупать новейшую технику, а также будет увеличивать контингент из НАТО.

В этом Квасьневский усматривает, что один проигрыш Путина. Ведь теперь российский президент разрушает свою страну, люди живут хуже, финны и шведы планируют присоединиться к НАТО, чего Путин даже не ожидал, кроме того, все увидели настоящее лицо российской армии. Также, не исключает Квасневский, что после победы вопрос Украины в НАТО будет очевидным и на этот раз, несмотря на угрозы России, все будут понимать, чего эти угрозы стоят.

Экспрезидент Польши рассказал, смогут ли международные санкции против России помочь Украине победить

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