Квиткова рассказала, как с сыном убегала из-под Киева: "Видела, как обстреливают авто с детьми"

Блогерша уехала на Западную Украину.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова вместе с маленьким сыном и мужем осталась в своем доме под Киевом, когда началась война.

Блогерша рассказала, что последние несколько дней возле их дома стало тревожно: они начали слышать много взрывов. Никита приказал жене немедленно бежать.

Даша Квиткова была вынуждена бежать из Киева / instagram.com/kvittkova

"Последние несколько дней возле нашего дома было тревожно. Были слышны очень сильные взрывы. Мы понимали, что идет бойня. Начали летать разведывательные дроны, а потом было несколько взрывов, даже наш дом задрожал", — написала Даша.

Даша Квиткова была вынуждена бежать из Киева / instagram.com/kvittkova

Семья решила уехать на Западную Украину. Никита Добрынин, который ранее вступил в ряды терробороны, также уехал с женой. Вместе с ними было четыре ребенка, поэтому Даша боялась быть самой.

Даша Квиткова была вынуждена бежать из Киева / instagram.com/kvittkova

"Это была самая страшная дорога, которую мне приходилось видеть. На сердце было неспокойно. Я видела, как обстреливают авто с детьми, поэтому с нами поехал мой муж и брат. У нас было четыре ребенка", — написала Даша.

Пока они в безопасности. Однако Даша рассказывает, что им до сих пор жутко. Они боятся громких звуков, ведь думают, что это раздаются взрывы.

"Мы когда выехали и приехали сюда, мы поняли, что мы очень-очень зашуганы. Я вижу людей, я плачу. Я обнимаю знакомого, я плачу. Здесь в квартире хлопает бойлер. Казалось бы, обычный звук. Но… У меня в голове взрывы. Я снова плачу", — эмоционально рассказала Даша.

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