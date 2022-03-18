Квиткова рассказала, как с сыном убегала из-под Киева: "Видела, как обстреливают авто с детьми"

Блогерша уехала на Западную Украину.
Известная украинская блогерша Даша Квиткова вместе с маленьким сыном и мужем осталась в своем доме под Киевом, когда началась война.
Блогерша рассказала, что последние несколько дней возле их дома стало тревожно: они начали слышать много взрывов. Никита приказал жене немедленно бежать.
"Последние несколько дней возле нашего дома было тревожно. Были слышны очень сильные взрывы. Мы понимали, что идет бойня. Начали летать разведывательные дроны, а потом было несколько взрывов, даже наш дом задрожал", — написала Даша.
Семья решила уехать на Западную Украину. Никита Добрынин, который ранее вступил в ряды терробороны, также уехал с женой. Вместе с ними было четыре ребенка, поэтому Даша боялась быть самой.
"Это была самая страшная дорога, которую мне приходилось видеть. На сердце было неспокойно. Я видела, как обстреливают авто с детьми, поэтому с нами поехал мой муж и брат. У нас было четыре ребенка", — написала Даша.
Пока они в безопасности. Однако Даша рассказывает, что им до сих пор жутко. Они боятся громких звуков, ведь думают, что это раздаются взрывы.
"Мы когда выехали и приехали сюда, мы поняли, что мы очень-очень зашуганы. Я вижу людей, я плачу. Я обнимаю знакомого, я плачу. Здесь в квартире хлопает бойлер. Казалось бы, обычный звук. Но… У меня в голове взрывы. Я снова плачу", — эмоционально рассказала Даша.
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