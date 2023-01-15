Лаборатория и полигон: как война в Украине помогает Западу совершенствовать свое оружие

Издание CNN пишет, что война в Украине стала "боевым тестированием" западного вооружения во время реальных боевых действий.

Война в Украине предоставила Соединенным Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные оружейные системы работают во время интенсивного использования. Украина стала своеобразным полигоном для новейших военных разработок – как собственно украинских, так и западных.

Об этом говорится в статье CNN.

Военные чиновники США также отслеживали, насколько успешно Россия использовала дешевые одноразовые беспилотники, взрывающиеся при ударе, предоставленные Ираном, чтобы уничтожить украинскую энергосеть.

"Украина является абсолютно лабораторией оружия во всех смыслах, потому что ни одно из этого оборудования никогда не использовалось в войне между двумя индустриально развитыми странами", – заявил источник, знакомый с западной разведкой. "Это боевое тестирование в реальном времени".

Отмечается, что для армии США война на Украине стала невероятным источником данных об эффективности собственных систем.

По словам американцев, беспилотник Switchblade 300 и ракета, предназначенная для таргетинга на вражеские радарные системы, оказались менее эффективными на поле боя, чем ожидалось.

Но реактивная система залпового огня M142 американского производства или HIMARS была критически важной для успеха Украины. Пентагон получил ценные уроки скорости технического ремонта этих систем во время такого интенсивного использования, как в Украине.

Другая важная информация касалась гаубицы M777 – мощной артиллерии, которая являлась важной частью военной силы Украины. Как выяснилось, стволы гаубиц теряют свои нарезы, если за короткий промежуток времени выпущено слишком много снарядов.

В числе значимых инноваций, помогающих украинским солдатам на поле боя, также указаны дешевые дроны, приспособленные под сброс гранат на окопы противника, 3d-принтеры для изготовления дефицитных запчастей, переоборудование обычных пикапов в мобильные ракетные установки и т.д.

"Такого рода украинская изобретательность произвела впечатление на американских официальных лиц, высоко оценивших способность Киева находить решения для своих нужд на поле боя, заполняющих важные тактические пробелы, оставленные большим и более совершенным западным вооружением", — говорится в статье.

Поэтому в американской армии полагают, что главным приоритетом для оборонных подрядчиков США в ближайшее время станет разработка дешевых одноразовых беспилотников-камикадзе.

В то же время, Россия уже разрабатывает новую боевую машину для армии, добавив больше брони для защиты солдат от атак сверху.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Варшава поставит Украине роту танков Leopard. Франция передает Украине БТР Bastion и колесные танки AMX-10RC.

Британия в свою очередь передает Украине танки Challenger 2 и около 30 артиллерийских установок.