Ладыжинская ТЭС все еще не работает – без тепла остаются 18 тыс. жителей

В Винницкой области 18 тысяч человек до сих пор остаются без отопления из-за остановки Ладыжинской ТЭС в результате вражеских обстрелов критической инфраструктуры 23 ноября.

Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

"После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС остановлена. Это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в Ладыжине", – заявил он.

По словам Борзова, ГСЧС разворачивает в городе пункты обогрева. Между тем военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина, в частности, решает технические вопросы относительно новой котельной.

Глава Винницкой ОВА отметил, что деньги на это есть, но вопрос в сроках изготовления специфических агрегатов.

Сергей Борзов также отметил, что об эвакуации жителей Ладыжина вопрос не стоит.

Массированная ракетная атака по Украине 23 ноября

В среду, 23 ноября, Россия нанесла ракетный удар по городам Украины, в том числе по объектам критической инфраструктуры. В тот день у большинства населенных пунктов исчезла электроэнергия и водоснабжение.

Сергей Борзов 23 ноября сообщил о том, что объекты критической инфраструктуры под вражескими обстрелами.

Ладыжинскую ТЭС оккупанты обстреливают от 10 октября. Там зафиксированы значительные разрушения.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что энергетики знают о целях россиян и какие объекты они собираются атаковать.

В целом, за последние два месяца энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.

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