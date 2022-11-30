Ладыжинская ТЭС все еще не работает – без тепла остаются 18 тыс. жителей

Ладыжинская ТЭС остановилась 23 ноября в результате ракетных атак России.
В Винницкой области 18 тысяч человек до сих пор остаются без отопления из-за остановки Ладыжинской ТЭС в результате вражеских обстрелов критической инфраструктуры 23 ноября.
Об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
"После ракетных ударов 23 ноября Ладыжинская ТЭС остановлена. Это было единственное предприятие, которое предоставляло тепло в Ладыжине", – заявил он.
По словам Борзова, ГСЧС разворачивает в городе пункты обогрева. Между тем военная администрация ищет возможности как можно быстрее обеспечить теплом жителей Ладыжина, в частности, решает технические вопросы относительно новой котельной.
Глава Винницкой ОВА отметил, что деньги на это есть, но вопрос в сроках изготовления специфических агрегатов.
Сергей Борзов также отметил, что об эвакуации жителей Ладыжина вопрос не стоит.
Массированная ракетная атака по Украине 23 ноября
В среду, 23 ноября, Россия нанесла ракетный удар по городам Украины, в том числе по объектам критической инфраструктуры. В тот день у большинства населенных пунктов исчезла электроэнергия и водоснабжение.
Сергей Борзов 23 ноября сообщил о том, что объекты критической инфраструктуры под вражескими обстрелами.
Ладыжинскую ТЭС оккупанты обстреливают от 10 октября. Там зафиксированы значительные разрушения.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о новых ракетных ударах России.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, что энергетики знают о целях россиян и какие объекты они собираются атаковать.
В целом, за последние два месяца энергосистема Украины подверглась семи массированным ракетным атакам – 10, 11, 17, 22 октября и 2,15, 23 ноября.
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