Лаконично подтвердили: воздушные силы назвали количество самолетов, уничтоженных в "Саках" оккупированного Крыма

Днем 9 августа на аэродроме "Саки", расположенном в Новофедоровке (Крым), прогремела серия мощных взрывов.
Командование воздушных сил ВСУ 10 августа сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов во временно оккупированном Крыму.
Об этом Командование написало на своей странице в Facebook.
"САКИ! Минус девять самолетов оккупантов", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что 9 августа на одном из ключевых аэродромов оккупированного Крыма "Саки", используемого РФ для ударов по Украине, расположенном в Новофедоровке, прозвучала серия мощных взрывов.
В Министерстве обороны РФ заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Также в ведомстве сообщили, что взрывы во временно оккупированном Крыму вроде бы не привели к повреждению авиационной техники на аэродроме.
В то же время позже в Сети появились видео с авиабазы, где отчетливо видны поврежденные самолеты.
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