"Ласточки" жгут технику и живую силу: СБУ показали, как филигранно дронами уничтожают оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают филигранно уничтожать технику российских оккупантов и их личный состав.

Соответствующее видео было обнародовано в пресс-службе СБУ.

“Операторы ударных дронов ЦСО “А” СБУ “разобрали” российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок”, — рассказали в СБУ.

Только за последнюю неделю воины уничтожили:

16 танков.

5 "САУ".

14 ББМ и 16 грузовиков.

3 системы наблюдения "Муром".

ТОС "Солнцепек".

ЗРК "ТОР" и "БУК".

РЛС "Зоопарк".

Более 150 окупантов убитыми и ранеными и другую технику.

“Присоединяйся к команде ЦСО “А” СБУ – приближай Победу. Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших из лучших”, — подчеркнули в СБУ.

Спецназовцы СБУ филигранно уничтожают технику оккупантов

Напомним, что в ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении.

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