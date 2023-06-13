"Ласточки" жгут технику и живую силу: СБУ показали, как филигранно дронами уничтожают оккупантов (видео)

Российские оккупанты буквально сгорают во время съемок таких видео.
Украинские военные продолжают филигранно уничтожать технику российских оккупантов и их личный состав.
Соответствующее видео было обнародовано в пресс-службе СБУ.
“Операторы ударных дронов ЦСО “А” СБУ “разобрали” российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок”, — рассказали в СБУ.
Только за последнюю неделю воины уничтожили:
- 16 танков.
- 5 "САУ".
- 14 ББМ и 16 грузовиков.
- 3 системы наблюдения "Муром".
- ТОС "Солнцепек".
- ЗРК "ТОР" и "БУК".
- РЛС "Зоопарк".
- Более 150 окупантов убитыми и ранеными и другую технику.
“Присоединяйся к команде ЦСО “А” СБУ – приближай Победу. Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших из лучших”, — подчеркнули в СБУ.
Напомним, что в ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении.
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