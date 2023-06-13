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"Ласточки" жгут технику и живую силу: СБУ показали, как филигранно дронами уничтожают оккупантов (видео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
283
Время на прочтение
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"Ласточки" жгут технику и живую силу: СБУ показали, как филигранно дронами уничтожают оккупантов (видео)

Украинские военные дронами жгут российскую технику / Фото: скриншот с видео

Российские оккупанты буквально сгорают во время съемок таких видео.

Украинские военные продолжают филигранно уничтожать технику российских оккупантов и их личный состав.

Соответствующее видео было обнародовано в пресс-службе СБУ.

“Операторы ударных дронов ЦСО “А” СБУ “разобрали” российские танки, ЗРК и пехоту. А делают они это очень ювелирно и без "лишних дублей" – оккупанты в прямом смысле сгорают во время съемок”, — рассказали в СБУ.

Только за последнюю неделю воины уничтожили:

  • 16 танков.
  • 5 "САУ".
  • 14 ББМ и 16 грузовиков.
  • 3 системы наблюдения "Муром".
  • ТОС "Солнцепек".
  • ЗРК "ТОР" и "БУК".
  • РЛС "Зоопарк".
  • Более 150 окупантов убитыми и ранеными и другую технику.

“Присоединяйся к команде ЦСО “А” СБУ – приближай Победу. Мы продолжаем принимать заявки от тех, кто хочет попасть в команду лучших из лучших”, — подчеркнули в СБУ.

Спецназовцы СБУ филигранно уничтожают технику оккупантов

Спецназовцы СБУ филигранно уничтожают технику оккупантов

Напомним, что в ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности боев на Бахмутском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
283
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