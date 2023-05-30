"Латентная капитуляция": в ВСУ объяснили, что означает уход "вагнеровцев" из Бахмута

Силы ППК "Вагнер" в Бахмуте меняют на подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые подразделения. Из-за ротации существенно снизилась интенсивность боев. За сутки было уничтожено 80 окупантов на Бахмутском направлении.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона.

“За последние дни мы наблюдали существенное уменьшение боев – было по два-три боевых столкновения. За эти сутки не было совсем. Враг продолжает ротационные мероприятия, отводя преступную группировку "Вагнер" и заменяя его на подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения”, — отметил он.

Этот отвод удручающе действует и на тех, кто заходит на место "вагнеровцев", потому что они тоже много раз участвовали в боях, рассказал Сергей Череватый. Также они видят, в каком состоянии выходят преступники из Вагнера. Увлечения у них это не вызывает. Плюс "в путь" мы им насыпаем щедро”, — добавил он.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что за сутки было уничтожено 80 окупантов, 119 ранены. Украинские силы также уничтожили один вражеский БМП, БПЛА, зенитную пушку, два автомобиля и пять полевых складов с боеприпасами.

Сергей Череватый считает, что "вагнеровцев" заставило пойти мужество и профессионализм украинских Сил обороны: "За эти месяцы, как признаем не только мы, а все ведущие аналитические центры мира, нам удалось сломать по сути их боевой потенциал, нам удалось уничтожить преступную группировку “Вагнер”. Все бравурные заявления – просто латентная капитуляция. Вагнер убегает, чтобы сохранить остатки своей группировки.

Напомним, британская разведка сообщила 27 мая, что "вагнеровцы" начали отступать с некоторых своих позиций в Бахмуте. В то же время в город, вероятно, вошли силовики "ДНР" для начала его разминирования.

В то же время, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что часть наемников "Вагнера" отступает из Бахмута, однако захватчики лишь перегруппировываются и снова продолжат атаковать.

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