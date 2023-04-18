Латвия объявила в международный розыск своего гражданина, воевавшего против Украины

Латвийец объявлен в международный розыск за участие в боевых действиях против Украины.

Служба государственной безопасности Латвии (VDD) объявила в международный розыск своего гражданина — Александра Малышева, участвовавшего в боевых действиях против Украины еще до полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Delfi.

Уголовный процесс начался еще до полномасштабного российского вторжения в Украину, а именно 10 марта 2021 года. Правоохранители установили, что Малышев, по крайней мере, с 2015 года находился в подконтрольной оккупантам так называемой "ЛНР".

Малышев долгое время входил в состав нелегально созданного военного формирования – так называемого 14 батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса Народной милиции "ЛНР". Он принимал участие в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины.

Летом прошлого года VDD передала материалы в прокуратуру Рижского окружного суда, настаивая на уголовном преследовании подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте.

Малышев объявлен в международный розыск.

Напомним, в Одессе задержан гражданин Турции, находившийся в международном розыске за убийство.

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