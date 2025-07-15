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Латвия передала Украине большую партию бронетехники: сколько еще готовят
Премьер Латвии сообщила о поставках первой партии БТР в Украину. В общей сложности Рига передаст 42 единицы техники стоимостью 70 млн евро.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня во время визита в Киев сообщила, что первая партия бронетехники уже прибыла в Украину, а следующая — в пути. Общий объем нового пакета помощи составляет 42 единицы техники на сумму около 70 миллионов евро.
О результатах встречи премьер-министр Украины Денис Шмигаль написал в своем телеграмм-канале.
Он поблагодарил латвийскую коллегу за лидерскую позицию в поддержке Украины — как в военной, так и в политической, гуманитарной и санкционной сферах.
"Ценим, что Латвия остается среди лидеров поддержки по проценту ВВП. Отдельно поблагодарил за новый пакет помощи, в частности, поставки тяжелой бронированной техники Patria", - отметил Шмигаль.
Стороны договорились расширять сотрудничество между производителями обеих стран, в частности, в отраслях оборонной промышленности, инноваций и совместного производства техники и дронов. Также обсудили возможность использования европейского финансового инструмента SAFE для реализации совместных проектов.
Одной из тем встречи стала санкционная политика ЕС против России. Премьер Украины выразил надежду на скорейшее принятие 18-го пакета санкций, который, по его словам, должен еще сильнее ударить по экономике РФ.
"Должны наращивать давление на агрессора", - подчеркнул Шмигаль.
Отдельно стороны обсудили участие латвийских компаний в проектах восстановления критической инфраструктуры Украины.
Напомним, в рамках новой инициативы администрации Трампа Соединенные Штаты планируют реализовать союзникам по НАТО первую партию вооружений на сумму около 10 миллиардов долларов.