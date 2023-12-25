Латвия передала ВСУ конфискованных автомобилей более чем на 900 тысяч евро

В ближайшее время Латвия обещает поставить еще одну партию автомобилей.

Украина получила от Латвии машины на 1 миллион евро, которые были конфискованы у пьяных водителей.

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Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Службу государственных доходов Латвии.

В этом году Украине было передано 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Данная инициатива была начата в феврале 2022 года. За время существования проекта, Украина получила от Латвии 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро.

В настоящее время правительство страны готовит к передаче еще 34 автомобиля, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Латвия отреагировала на заявление главы СВР о планах Кремля напасть на страны Балтии.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин грозится "защитить" русскоязычных в Латвии, в Риге отреагировали.

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